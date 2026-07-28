Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 11.45’te başlayacak.

Erhürman bu akşam saat 19.00'da ara bölgede Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri Guterres, bugün saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman'la makamlarında ayrı ayrı görüşecek.

BM Genel Sekreteri, saat 12.30’da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'deki anıta çelenk koyma törenine katılacak.

Guterres saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek; saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek.

Guterres, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Antonio Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.