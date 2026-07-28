Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, "Çözüm beklentisi toplumun ortak beklentisi halinde geldi" dedi.

TDP'den yapılan açıklamaya göre Çeler, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Güne Dair’ isimli programa konuk oldu.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Çeler, Kıbrıs'ta çözüm iradesinin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

Çeler, partiyi daha da güçlendirmek için yoğun biçimde çalıştıklarını, aynı zamanda toplumsal çıkarı ve dayanışmayı önemseyen bir anlayışla hareket etmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Yerel seçimler öncesinde CTP ile yapılan görüşmeler hakkında, TDP’nin parti yetkili organları tarafından tam yetkiyle süreci yürüttüğünü belirten Çeler, CTP’nin halihazırda elinde bulundurduğu belediyelere destek vermeye hazır olduklarını, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde ise Mehmet Harmancı’ya en geniş toplumsal desteği beklediklerini söyledi.

“Karma oyun kaldırılması siyasi korkudan kaynaklanıyor”

Hükümetin seçim sistemiyle ilgili tartışmaları kendi siyasi çıkarları doğrultusunda yürüttüğünü savunan Çeler, karma oyun kaldırılması talebinin UBP içerisindeki bazı adaylara yönelik endişelerden kaynaklandığını ileri sürerek, “Karma oy zordur ya da iki seçim birlikte yapılırsa süre uzar gibi gerekçeler öne sürülmesin. Bunun arkasında siyasi korku vardır” dedi.

Barajın düşürülmesi ve ittifak sisteminin gündeme getirilmesinin de olası yeni hükümet senaryolarıyla bağlantılı olabileceğini söyleyen Çeler, sağ partilerin yeni ortaklıklarla iktidarı sürdürme hesabı yaptığını söyledi.

-“Türkiye’nin sürece olumlu baktığını düşünüyorum”

Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin sıradan bir nezaket ya da veda ziyareti olmadığını belirten Çeler, BM Genel Sekreteri'nin görev süresi sona ermeden Kıbrıs konusunda kalıcı bir iz bırakmak istediği izlenimine sahip olduğunu ve sürece temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını kaydetti.

DP ve YDP’nin Guterres ziyareti öncesinde tutum değiştirdiğini savunarak, bu değişikliğin Ankara’dan gelen bir mesajla bağlantılı olabileceğini söyleyen Çeler, “Bu partiler, Ankara ziyaretleri ya da telefonları sonrasında söylem değiştirebilen partilerdir. Bana göre bir telefon aldılar ve bu eylemden vazgeçtiler. Bu da Türkiye’nin sürece olumlu baktığını gösteren bir işarettir” dedi.

-“Çözüm beklentisi toplumun tüm kesimlerine yayıldı”

Çeler, “çözüm karşıtı korku siyasetinin” artık eskisi kadar etkili olmayacağını ve Türkiye’den gelip Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşen, burada çalışan, çocukları burada doğan ve bu topraklara kök salan insanların da dünyayla bütünleşmek istediğini söyledi.

Çözüm beklentisinin yalnızca Kıbrıslı Türklerin belirli bir kesimine ait olmadığını kaydeden Çeler, “İster kök Kıbrıslı olsun ister sonradan KKTC vatandaşı olsun, herkes çocuklarının Avrupa’da okuyabilmesini, dünyaya daha kolay ulaşabilmesini ve daha özgür bir yaşam kurabilmesini istiyor. Bu nedenle çözüm beklentisi toplumun ortak beklentisi haline gelmiştir.” dedi.

Çeler, sağ partilerin “toprak, mülkiyet ve güvenlik üzerinden korku siyaseti” yürütmeye devam edeceğini ancak toplumun geleceğe dair beklentilerinin bu söylemlerin önüne geçtiğini söyleyerek, Kıbrıs’ta çözüm iradesinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.