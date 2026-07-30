Eski müzakereci ve eski Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Guterres’in ziyaretinde ortaya çıkan sonucu, “Kıbrıs bir kez daha önemli bir fırsatın elden kaçmasına izin verdi” sözleriyle değerlendirdi. Guterres’in açıklamasında kullanılan bazı ifadelerin endişe verici olduğunu belirten Nami, “geçmişte sağlanan yakınlaşmalar için kullanılan ‘dikkate alarak’ ifadesi, bu yakınlaşmalara saygı gösterilmesi anlamına gelmiyor. Bu, geriye doğru atılmış bir adımdır” dedi. İki liderin müzakereleri Crans-Montana'da kalınan yerden başlatmaya hazır olduklarını açıkladığını anımsatan Nami, “Genel Sekreter'in de onları bu taahhütlerine bağlı kalmaya çağırması gerekirdi” ifadesini kullandı. “Kıbrıs bir kez daha önemli bir fırsatın elden kaçmasına izin verdi” diyen Nami, şöyle devam etti: “Bölgemizin giderek daha çalkantılı hale geldiği bir dönemde, rotamızı Avrupa'nın güvenli limanına çevirmemiz gerekirken, tam tersine bizi daha fırtınalı sulara sürükleyecek bir yöne savruluyoruz. Peki suçlu kim? Belki de sonunda hepimiz.”