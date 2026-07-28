Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu "Güne Dair" programına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gerçekleştireceği kritik ziyareti değerlendiren İncirli, dış politikada sağduyu ve soğukkanlılık çağrısı yaparken, iç siyasette hükümetin yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik dengeler çerçevesinde Kıbrıs’a geleceğini belirten Sıla Usar İncirli, ziyaretin bir "son deneme" veya "veda" olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. İncirli:

"Sayın Genel Sekreter'in görevi bitmeden bu çalışmaları hızlandırmış olması anlaşılırdır. Ancak bu geliş bir veda anlamı taşımamalıdır. Bizim beklentimiz, çözüme giden yolun aşamalı ve adım adım açılmasıdır. Sürecin zora girmemesi ve başlayan adımların çökmemesi için kararlı ama sakin olmak zorundayız."

Güney Kıbrıs yönetiminin mülkiyet konusundaki adımlarını da değerlendiren CTP Lideri, yapılan saldırıların çözüm sürecine zarar vermek amacıyla kurgulandığını söyledi. İncirli:

"Kıbrıslı Rum liderliğinin mülkiyet üzerinden yürüttüğü bu tutumlar çözüme hizmet etmiyor. Bir yandan 5+1 toplantısına gidelim deyip diğer yandan süreci sabote edecek adımlar atmak çelişkidir. Ancak biz Kıbrıs Türk halkını Rumların insafına bırakamayız. Bu tür provokatif adımlar karşısında soğukkanlılığımızı koruyarak doğru zeminde ilerlemeliyiz."