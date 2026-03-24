

KKTC’de 16–22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan sürede toplam 54 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 18’i yaralanmayla ve 35’i hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda toplam 24 kişi yaralandı.

Polis verilerine göre kazaların başlıca nedenleri; süratli araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş (12), kavşakta durmamak (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (6) olarak açıklandı. Meydana gelen kazalarda toplam maddi hasar 2 milyon 589 bin 123 TL olarak hesaplandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 20 kazayla ilk sırada yer alırken, Gazimağusa 15, Girne 8, Güzelyurt 8 ve İskele 3 kazayla sıralandı.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise 12 bin 649 sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda suç işlediği tespit edilen 1.707 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla ihlal 881 vakayla sürat olurken, bunu 91 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 58 muayenesiz araç kullanma ve 49 trafik levha ve işaretlerine uymama takip etti. Ayrıca 35 sürücü alkollü araç kullanmaktan rapor edilirken, 450 sürücü de diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Denetimler kapsamında toplam 148 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü de tutuklandı.