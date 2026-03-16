Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 103 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Lefkoşa, Gönyeli, Demirhan, Güzelyurt ve Lefke’de bölgelerin adli şube, karakol ve cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen 41 kişi tutuklandı. Kaçaklar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlıların ihraç edilmesi için işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Demirhan Bölgesinde yakalanan 3 zanlı hakkındaki olguları polis memuru Buğra Ceren aktardı.

Polis, 14 Mart 2026 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Haspolat'da tespit edilen Awars Ali’nin 29.01.2026 tarihinden itibaren 44, MD Mıah’ın 15 Mart 2024 tarihinden itibaren 668 ve Mah Rajıb'ın 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 500 gündür KKTC'de kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Berkay Sürmelioğlu ise Lefkoşa’da yakalanan zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis,14 Mart 2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube tarafından tespit edilen Aigbe Peter Oni’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplamda 1201 gün, Adem Karakuş’un 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren toplamda 229 gün, Okechukwu Emmanuel Omekara’nın 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren toplamda 1991 gün, MD Abdul Kader’in 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren toplamda 53 gün, Danish Maqsood’un 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren toplamda 157 gün, Muhammad Shahbaz Akram’ın 25 Şubat 2026 tarihinden itibaren toplamda 12 gün, Fayiah Morrıson’un 9 Temmuz 2023 tarihinden itibaren toplamda 979 gün yetkili ülkede kaçak kaldıklarını söyledi.

GÖNYELİ’DE 12 KİŞİ YAKALANDI

Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılar hakkındaki olguları ise polis memuru Mustafa Sadeli Aktardı.

Polis, geçtiğimiz gün saat 11:00 raddelerinde Gönyeli'de tespit edilen Yannick Nnong’nun 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 105 gün, Roselin Berenger Youkeu’nun 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 701 gün, Paul Chigozie Onaeze'nin 12 Haziran 2021 tarihinden itibaren toplam 1736 gün, Victor Chimezie Eze’nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 530 gün, Flory Kahuba Kazınga'nın 16 Aralık 2023 tarihinden itibaren 819 gün, Donald Aigbokhai Jegede'nın 20 Kasım 2024 tarihinden itibaren 470 gün, Jeremiah Chibuike Ugwuanyı'nın 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1419 gün, Fatima Elzahr Humaıda’nın 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren toplam 165 gün, Amado Dıogo'nin 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 683 gün, Sakamissa Dıallo'nin 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 988 gün, Ousmane Sıragbe'nin 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 1626 gün, Chantal Manyı Sınger'nun 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1193 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

GÜZELYURT VE LEFKE’DE 19 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Güzelyurt ve Lefke’de tespit edilen 19 zanlı hakkındaki detayları is polis memuru Tahsin Denizsev aktardı.

Polis, geçtiğimiz gün Güzelyurt’ta tespit edilen Abdul Hakım’in 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 562 gün, Motch Nawukarı Ibrın’in 3 Kasım 2016 tarihinden itibaren 3418 gün, Nabeel Ali’nin 1 Eylül 2023 tarihinden beri 925 gün, Chukwuemeka Anthony’nin 4 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1257 gün, Cengizhan Belveren’in 22 Mart 2025 tarihinden itibaren 357 gün, Dunish Kaleem’in 18 2025 tarihinden itibaren 270 gün kaçak yaşadığını aktardı.

Polis yine zanlı Doux Aymar Igıraneza’nın 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 291 gün, Mujahid Ali’nin 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 444 gün, Muhammad Iltaf’ın 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren 147 gün, Williams Kelvin’in 24 Kasım 2017 tarihinden itibaren 3032 gün, Helen Emola Oladejı’nin 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1442 gün, Samuel Lucky’un 30 Ekim 2024 tarihinden itibaren 470 gün, Onyeka Samson’un 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1508 gün, Hasan Basri’nin 9 Mart 2025 tarihinden itibaren 370 gün, Saliha Fidan’ın 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren 41 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüklerini söyledi.

Polis, yine Güzelyurt’ta tespit edilen Yücel Karaoğlu’nun 31 Aralık 2025 tarihinden ibaren 73 gün, Zafer Haymali’nin 1 Kasım 2022 tarihinden beri 1229 gün, Medet Aslan’ın, 28 Ekim 2023 tarihinden itibaren 868 ve Mehmet Çelik’in 28 Şubat 2023 tarihinden beri 10170 gün ülkede kaçak kaldıklarını kaydetti.