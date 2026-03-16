Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde, 14-15 Mart tarihleri, 20.00-04.00 saatleri arasında, Polis Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Beş ilçede yapılan asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri, oteller, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, 108 kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Beş ilçede yapılan trafik denetimlerinde ise toplam bin 233 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 126 araç trafikten men edildi, dört sürücü de tutuklandı.