Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği temaslar öncesinde belirsiz olan genişletilmiş (5+1) konferansın düzenlenmesi konusunda tüm tarafların uzlaşmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun müzakerelerin yeniden başlaması için zemin oluşturabileceğini söyledi.

BM'nin Lefkoşa'daki binasında düzenlenen basın toplantısının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Hristodulidis, "BM Genel Sekreteri'nin esaslı müzakereleri yeniden başlatmak için ortaya koyduğu büyük çabayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

İki günlük temaslardan üç önemli sonuç çıkardığını ifade eden Hristodulidis, bunlardan ilkinin BM Genel Sekreteri'nin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde süreci ilerletme konusundaki kararlılığı olduğunu söyledi. İkinci unsurun ise Crans Montana'ya kadar elde edilen müzakere kazanımlarının korunması olduğunu dile getiren Hristodulidis, üçüncü önemli gelişmenin ise genişletilmiş konferansın düzenlenmesine tüm tarafların olumlu yaklaşması olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, "Genişletilmiş konferansın başarılı olması gerektiği konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı görüşteyiz. Holguin ve Avrupa Birliği ile çalışmayı sürdürüyoruz. Amacımız, Crans Montana'da kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamak" ifadelerini kullandı.

Genişletilmiş konferansa ilişkin iyimserliğinin nedeninin sorulması üzerine Hristodulidis, bazı temel konuların netleştiğini savundu. Müzakere kazanımlarının artık tartışmalı olmaktan çıktığını öne süren Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin de süreçte daha etkin rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

AB'nin hem müzakerelerin esasına ilişkin teknik katkı sunabileceğini hem de Türkiye-AB ilişkileri bağlamında sürece destek verebileceğini ifade eden Hristodulidis, "İki yeni ve çok önemli gerçek ortaya çıktı. Holguin ve Fitto ile hemen çalışmaya başlayacağız. Hedefimiz, genişletilmiş konferans için gerekli zemini oluşturarak müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacak hazırlıkları tamamlamak" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin ziyaretinden somut sonuç çıkmadığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Hristodulidis, "Genel Sekreter Kıbrıs'a gelmeden önce kesinleşmemiş olan genişletilmiş konferansın düzenlenmesi konusunda herkesin uzlaşmış olması olumlu bir gelişmedir" diye konuştu.

Müzakerelerin sıfırdan başlamayacağını savunan Hristodulidis, "Müzakere kazanımları kullanılacak. Bu çok önemli. Ayrıca Avrupa Birliği'nin oynayabileceği role ilişkin geçmişe kıyasla daha olumlu bir yaklaşım söz konusu" ifadelerini kullandı.

Daha ileri sonuçlar elde edilmesini arzu ettiğini de dile getiren Hristodulidis, "Elbette daha iyi sonuçlar isterdim. Örneğin bir hafta içinde genişletilmiş konferansın başlamasına da hazırdık. Ancak BM Genel Sekreteri'nin ziyareti ve bu süreçte yaşanan gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ilerlemeyi desteklediğine inanıyorum" dedi.

Müzakere metodolojisine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, "Metodoloji, yakınlaşmalar ve müzakere kazanımlarıyla ilgilidir. Müzakerelerin hangi noktadan başlayacağını bilmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Crans Montana çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde ise Hristodulidis, "Müzakereler, Crans Montana'ya kadar elde edilen müzakere kazanımları temelinde ilerleyecek. Bu yaklaşım, Erhürman'ın göreve geldikten sonra dile getirdiği dört temel unsurun tamamını kapsıyor" dedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının genişletilmiş konferans konusunda uzlaşı sağlayıp sağlamadığı yönündeki soruya da değinen Hristodulidis, "Genel Sekreter'in Türk tarafıyla yaptığı temaslar sonrasında bize aktardıkları doğrultusunda, genişletilmiş konferansın düzenlenmesine olumlu yanıt verildiğine inanmak istiyorum" şeklinde konuştu.