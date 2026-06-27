YTB tarafından hayata geçirilen yarışma, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerin Türkçe düşünmelerini, yazmalarını ve edebiyat alanında eser üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında katılımcılar; “En İyi Eser”, “Deneme”, “Öykü” ve “Şiir” olmak üzere dört farklı kategoride başvuruda bulunabilecek.

Yarışmada değerlendirmeler, alanında uzman isimlerden oluşacak seçici kurullar tarafından gerçekleştirilecek. Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerden gelen eserler ayrı ayrı değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, ilgili kategorinin teknik özelliklerine uyum, özgünlük ve üslup gibi kriterler esas alınacak.

Yarışma sonunda her gruptan ayrı ayrı olmak üzere “En İyi Eser”, “Deneme”, “Öykü” ve “Şiir” dallarında birincilik ödülleri verilecek. Ödül kazananlar ayrıca YTB tarafından düzenlenecek “Yazarlık Eğitimleri”ne katılma hakkı elde edecek.

“Bir Dünya Edebiyat Ödülleri” için son başvuru tarihi 15 Eylül 2026 olarak açıklandı. Ödül töreninin yer ve tarih bilgisi ise ilerleyen süreçte duyurulacak.

Başvurular, YTB tarafından belirlenen süre içerisinde çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süresi sona erdikten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere YTB’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca sorular için [email protected] adresi üzerinden iletişim kurulabilecek.