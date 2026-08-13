Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

Kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi.

36 yaşındaki Melis Luman, yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ Mevkiine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve lastiği patladığı gerekçesiyle yol içerinde duran 58 yaşındaki Emin Kebabcıoğlu yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan VP 156 plakalı araç sürücüsü Melis Luman ile kazada hafif yaralanan VP 156 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Cansu İçer ve YJ 048 plakalı araç sürücüsü Emin Kebabcıoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.