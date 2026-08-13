Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Solomu Solomu ve Tassos İsaak’ın öldürülmesi ile ilgili Rum liderliğinin kendisine yönelik 'tutuklama' emri çıkarma çabalarına sert yanıt verdi: ''Cevap olarak dedim ki; ölümü gelen it, cami avlusuna işermiş”

Güney Kıbrıs’ta 1996 yılında Derinya’da Tasos İsak’ın hayatını kaybettiği olayın üzerinden 30 yıl geçerken, dosya yeniden gündeme taşındı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın adı da soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre Arıklı, “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarının 1996 yılında İsak’ın hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olarak uluslararası tutuklama emri çıkardığı beş kişi arasında bulunuyor.

Arıklı’nın soruşturma dosyasında ve tutuklama emrinde adının bulunmasına karşın, İsak’ın öldürülmesiyle ilgili hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

ARIKLI DAHİL 5 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

“Kıbrıs Cumhuriyeti” polisi, 22 Kasım 1996 tarihinde Tasos İsak’ın hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Hasim Yılmaz, Neyfel Mustafa Ergün, Polat Fikret Koreli, Mehmet Mustafa Arslan ve Erhan Arıklı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Söz konusu isimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İsaak/Türkiye kararına ilişkin dosyada da Rum makamlarının soruşturması kapsamında belirlenen kişiler arasında yer aldı.

2012’DE KIRGIZİSTAN’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Arıklı, 18 Eylül 2012 tarihinde Kırgızistan’da Interpol üzerinden yapılan uluslararası arama kapsamında gözaltına alındı.

Rum yönetimi, gelişmenin ardından Kırgızistan’dan Arıklı’nın iadesini talep etti. Arıklı daha sonra serbest bırakılırken, iade girişimi sonuçsuz kaldı.

Arıklı’nın adının soruşturma dosyasında ve uluslararası tutuklama emirlerinde bulunması, İsak’ın öldürülmesinden suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.

Arıklı hakkında söz konusu olayla bağlantılı verilmiş herhangi bir cezai mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

AİHM 2008’DE TÜRKİYE ALEYHİNE KARAR VERMİŞTİ

AİHM, 24 Haziran 2008 tarihli İsaak/Türkiye kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2’nci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, İsak’ın ölümüne ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmediği değerlendirmesinde bulunarak ailesine tazminat ödenmesine karar verdi.

İsak ve kuzeni Solomos Solomu’nun ölümlerinin 30’uncu yılı dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta düzenlenen anma etkinlikleriyle birlikte dosyadaki uluslararası tutuklama emirlerinin uygulanmasına yönelik çağrılar da yeniden gündeme taşındı.