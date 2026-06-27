BKP’den yapılan açıklamaya göre, “ Kıbrıs sorununun özünün görüşülme vakti gelmiştir. “ diyen İzcan, bunların başında toprak, mülkiyet, güvenlik ve garantiler konularının geldiğini belirtti.

Görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bugüne kadar uzlaşılan konuların teyit altına alınarak, gereksiz zaman kaybedilmemesini istedi.

Kıbrıs sorunu konusunda uzman olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin yıl sonu biteceğine dikkat çeken İzzet İzcan, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin BM kararları temelinde olacağının bilinmesine rağmen, çözüm karşıtlarının, ayrılıkçı fikirlerle görüşme sürecini berhava edecek tavırlar içerisine girdiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, toplumların bunlara itibar etmemesini istedi.

“ Önce doğru yol haritasına, ardından da federal birleşik Kıbrıs’ı garanti edecek çözüme ihtiyacımız vardır. “ diyen İzzet İzcan, tarafları bu yönde kararlı adımlar atmaya çağırdı.