İstatistik Kurumu, “Hanehalkı İşgücü Anketi, 2025 yılı III. Çeyrek” sonuçlarını açıkladı.

Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan sonuçlara göre, KKTC genelinde toplam istihdam sayısı 189 bin 791, işsiz sayısı 9 bin 429, işsizlik oranı ise yüzde 4,7 olarak belirlendi.

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler imzasıyla yayınlanan sonuçlara göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki yani 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 377 bin 229 olarak açıklanırken, 15 ve daha yukarı yaştakilerin yüzde 53,2’sinin (200 bin 742 kişi) erkek, yüzde 46,8’inin (176 bin 487 kişi) kadın olduğu kaydedildi.

KKTC genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 52,8 olarak hesaplanırken, bu oran erkeklerde yüzde 64,6, kadınlarda 39,4 oldu.

-İstihdam oranı erkeklerde yüzde 62,2, kadınlarda yüzde 36,8

Toplam istihdam sayısının 189 bin 791 olduğu KKTC genelinde istihdam oranı yüzde 50,3 olarak hesaplandı, bu oran erkeklerde yüzde 62,2, kadınlarda yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

2025 yılı III. Çeyreğinde istihdam edilenlerin, yüzde 34,2’sini (64 bin 890 kişi) kadınlar oluştururken, istihdam edilen kadınların yüzde 88,3’ünün hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi.

İstihdam edilenlerin yüzde 65,8’ini ise (124 bin 901 kişi) erkekler oluşturdu. Erkeklerin yüzde 68,6’sının da hizmetler sektöründe çalıştığı ortaya kondu.

-Sektörlere göre istihdam

III. Çeyrek sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 2,7, sanayi sektörünün payı yüzde 10,5, inşaat sektörünün payı yüzde 11,5, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 75,4 oldu.

KKTC genelinde 5 bin 32 kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor.

-Eğitim düzeyine göre istihdam

KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 34,3’ünü lise altı eğitim alanlar ile eğitim almayanlar oluştururken, istihdam edilenlerin yüzde 29,6’sını lise, yüzde 3,5’ini mesleki ve teknik lise, yüzde 2,2’sini 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 26,4’ünü 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 0,5’ini 5 veya 6 yıllık fakülte, yüzde 3,5’ini yüksek lisans ve doktora mezunları kapsıyor.

-İşsizlik oranı yüzde 4,7

III. Çeyrek sonuçlarına göre, KKTC’de toplam işsiz sayısı 9 bin 429, işsizlik oranı ise yüzde 4,7 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 3,7, kadınlarda yüzde 6,7 olarak hesaplandı.

15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 12,4 olarak belirlendi. Genç nüfustaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken, bu oran kadınlarda yüzde 19,9 oldu.

-İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde ev işleri ile uğraşanlar en büyük paya sahip

Anket sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 47,2’sini (178 bin 9 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturdu.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 28 ile ev işleri ile uğraşanların işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip olduğu ortaya çıktı. Bunu yüzde 26,8 ile eğitimine devam edenler, yüzde 25,1 ile emekliler, yüzde 7,1 ile çalışamaz halde olanlar takip etti.

-Atıl işgücü oranı yüzde 7,1

2025 yılı III. Çeyreğinde, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan “Atıl İşgücü” oranı 7,1 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 5,8 olarak tahmin edildi.