Binboğa Yem Fabrikası’nı zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanan eski Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Şakkudeler, Ahmet Taşkın Düzdaban, Mehdi Uysal, Salih Kukural ve Şükrü Şarafat yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Kooperatif Merkez Bankası‘nın 23 Mayıs 2025 tarihinde Binboğa’da yaptığı denetimlerde usulsüzlük tespit ettiğini söyledi. Polis, 10 Haziran 2025 tarihinde Binboğa ile ilgili Mali Şube’ye soruşturma emri verildiğini açıkladı. Polis, Mali Şube’nin 27 Haziran’da Binboğa Yem Fabrikası’nda inceleme yaptığını, 2023 yılına ait 12 ihale ile 6 ihalesiz satın alma işlemiyle ilgili olarak belgeler tespit ettiğini söyledi. “Yönetim Kurulu kesmesi gereken 636 bin 500 dolar cezayı uygulamadı” Polis, bulunan belgelerle ilgili Binboğa Yem Fabrikası’nın o dönemdeki müdür ve genel sekreterinin 10 Temmuz’da Mali Şube’ye davet edilerek ifadelerinin alındığını kaydetti. 636 bin 500 dolar yerine 131 bin 700 dolar Polis, belgelerle ilgili inceleme sonucunda zanlıların Binboğa Yönetim Kurulu’nda görev yaptıkları esnada, 23 Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu kararı aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Alınan kararların içeriğine değinen polis, bin ton kepek alımı için çıkılan ihaleyi Mova Trade Ltd. adlı şirketin kazandığını belirtti. Polis, sözleşmede yer alan tarihte ürünün teslim edilmediğini, Mova Trade Ltd.’in teslimat yapmadığı her gün için 9 bin 500 dolar ceza alması gerektiğini ancak Yönetim Kurulu’nun ihale sözleşmesinin gereğini yerine getirmediğini kaydetti.

Polis, Yönetim Kurulu’nun toplam 67 gün gecikme için kesmesi gereken 636 bin 500 dolar cezayı uygulamadığını açıkladı. Polis memuru, Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2023 tarihinde aldığı kararla 636 bin 500 dolar yerine Mova Trade Ltd.’e 131 bin 700 dolar ceza kestiğini açıkladı. Polis, böylelikle kurumun 504 bin 800 dolar zarara uğratıldığını dile getirdi.

7 MİLYON 838 BİN TL’LİK FAİZ KURUMUN ÜZERİNE KALDI

Polis, ayrıca Hasan Şakkudeler, Salih Kukural, Şükrü Şarafat ve Ahmet Düzdaban‘ın, Mova Trade Ltd.’e teslim tarihinden 90 gün sonra toplam ödenmesi gereken 15 milyon 134 bin TL’lik para için çek kestiklerini söyledi. Polis, şirketin erken aldığı bu çekleri vadesinden önce bozdurduğunu, oluşan 3 milyon 838 bin TL’lik faizin kurumun üzerine kaldığını ve Binboğa’nın zarara uğradığını kaydetti. Polis, zanlıların 24 Mart 2023 tarihinde aldıkları kararla başka bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Polis, zanlıların ihaleyi kazanan Trust Island Petrol Ltd.’e 12 milyon 234 bin TL‘lik ödemeyi de çekle yaptığını belirtti.

Polis, şirketin çekleri vadesinden önce bozdurduğunu, oluşan 4 milyon 45 bin TL faizin Binboğa tarafından ödendiğini ve kurumun zarara uğradığını aktardı. Polis, yapılan bu tespitler sonucunda zanlıların 11 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde kooperatifin bilanço kar ve zarar tablosunu incelediklerini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu kurumun 2023 yılında 50 milyon TL zarara uğratıldığının tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, kurumdan emare alınan evrakların incelemesinin sürdüğünü belirten polis, ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

ZANLILAR TEMİNATA BAĞLANDI…

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, hafta bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, kişi başı 250’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.