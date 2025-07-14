Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’nden iki oyuncuyu resmen transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibi geçtiğimiz sezon Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Mustafa Kemal Atlar’ın bonservisini aldığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık oynayan Mustafa Kemal Atlar’ı Doğan Türk Birliği’nden bonservisli olarak kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz. Ailemize hoş geldin Mustafa Kemal Atlar!”

KALEYE OZAN MOROĞLU TAKVİYESİ

Yeni sezon için başa oynayacak bir takım kurma adına kadrosunu güçlendiren Gençlik Gücü’nün son transferi kaleci Ozan Moroğlu oldu. Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak transfer edilen Moroğlu ile ilgili olarak Gençlik Gücü’nden yapılan “Ozan GG’de!” başlıklı açıklama şu şekilde:

“Bonservisi Doğan Türk Birliğinde olan Ozan Moroğlu’nu kiralık olarak kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz. Ailemize hoş geldin Ozan Moroğlu!”