Birinci Lig ekiplerinden Binatlı, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Ülkemizin başarılı ve tecrübeli savunma oyuncularından Sertaç Özbil yeni sezon için Binatlı'yla anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Türk Ocağı Limasol'da başarılı bir sezon geçiren, play-off heyecanı ve tecrübesi yaşayan Sertaç Özbil, altyapısından yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği Binatlı'ya geri döndü....

ŞAHİN FIRAT VE SÖNMEZ KARDEŞLER DE BİNATLI’DA

Binatlı, Sertaç Özbil'in yanı sıra Şahin Fırat, Asrın Sönmez ve Karan Sönmez’i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün sabah saatlerinde eski oyuncusu Sertaç Özbil'in takıma geri döndüğünü açıklayan sarı yeşilli ekip transfer haberlerini peş peşe duyurdu.

Güzelyurt ekibi, geçtiğimiz sezon da takımda yer alan Şahin Fırat’la yeniden anlaşırken, Yenicami’den Asrın Sönmez ve Karan Sönmez’i de kadrosuna kattığını açıkladı.