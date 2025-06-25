Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, (KTSYD) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun KTSYD Kupası ile aldığı karar konusunda açıklama yaparak, kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

KTSYD Yönetim Kurulu alınan karar sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, "KTFF ile tüm ilişkilerimizi askıya aldık" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, alınan kararın kaybedeninin ülke futbolu olacağı belirtildi.

KTSYD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nun bugün KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu başkanlığında yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu ve KTFF’ye üye kulüplerin her yıl düzenlenen KTSYD Kupası organizasyonuna katılımının yasaklanması kararını şaşkınlıkla okuduk.

Futbolun yönetildiği böylesine güzide bir kurumumuzun, toplanan yönetim kurulundan hiçbir açıklama yapılmadan, gerekçe gösterilmeden ve bu kararın çıkmasını gerektirecek hiçbir şey yaşanmadan böylesine gayriciddi bir kararın alınması düşündürücüdür.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 1983 yılında kurulan ve bugüne kadar alnının akıyla yönetilen ve adına halel getirilmeyen KTSYD’nin adının böyle bir kararda neden geçtiğini, ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamak zorundadır. Sayın Sertoğlu ve Yönetim Kurulu çok iyi bilsin ki, ne spor yazarları, ne de KTSYD sahipsizdir.

Bu açıklama yapılıncaya kadar, KTSYD Yönetim Kurulu olarak KTFF ile tüm ilişkilerimizi askıya aldığımızı da buradan belirtmek isteriz.

Bilinmelidir ki, futbolun tüm paydaşlarıyla bir bütün olduğunun bilinciyle Sertoğlu ve Yönetim Kurulu’nun hiçbir açıklama yapmadan ve gerekçe göstermeden almış olduğu bu kararın tek kaybedeni ne yazık ki ülkemiz futbolu olacaktır.

KTSYD Yönetim Kurulu olarak bizler de, derneğimizin haklarını sonuna kadar koruyacağımızı ve spor yazarlarımızın yanında duracağımızın altını bir kez daha çizmek isteriz"