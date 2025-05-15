Aksa 1. Ligi’nde mücadele eden Güzelyurt ekibi Binatlı Yılmaz SK, sezonun ilk yarısını 13 puanla 13. sırada tamamlayarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak devre arasında göreve gelen Başkan Orsel Neşe ve Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi önderliğinde atılan kararlı adımlar, sarı-yeşilli takımı adeta küllerinden doğurdu.

36 PUANLIK MUCİZE, 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Devre arasında Türkiye’den transfer edilen Şahin Fırat ve Ferhat Şenses’in yanı sıra yerli takviyeler ve altyapıdan A takıma kazandırılan genç yeteneklerle güçlendirilen kadro, sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esti. Binatlı, bu dönemde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 36 puan toplayarak ligin en formda ekiplerinden biri haline geldi.

Özellikle üst üste elde edilen 8 galibiyetlik seriyle kulüp tarihine geçen takım, sadece skorlarla değil, sahadaki oyun anlayışıyla da büyük beğeni topladı. Altyapıdan gelen 2007 ve 2010 doğumlu genç oyuncuların skora doğrudan katkı sağlaması, kulübün geleceğine dair umut verdi.

HER MEVKİİ SKORA KATKI VERDİ

Binatlı’nın yakaladığı bu çıkışta kolektif oyunun önemi büyüktü. Oyuncular sadece kendi pozisyonlarının gerekliliklerini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda hücumda da sorumluluk aldı. Savunmadan forvete kadar neredeyse tüm mevkilerden skor katkısı gelmesi, takımın oyun sisteminin ne denli başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZEKMEKÇİ: “BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi, elde edilen başarının bir tesadüf olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Sezon başında istediğimiz başlangıcı yapamadık; birçok şanssızlık yaşadık. Ancak devre arasında doğru isimleri kadromuza katıp, takım ruhunu yeniden inşa ettik. Türkiye’den gelen oyuncuların tecrübesi, yerli isimlerin özverisi ve altyapıdan yetişen gençlerimizin cesaretiyle bambaşka bir takım haline geldik. Küme düşme hattındaydık, şimdi play-off potasındayız. Bu başarı; teknik ekipten futbolculara, altyapıdan tribündeki taraftarımıza kadar herkesin emeğidir. Birlikte başardık.”

“ALTYAPI BİZİM CAN DAMARIMIZ”

Genç oyunculara güvenmeye devam edeceklerini vurgulayan Özekmekçi, sözlerini şöyle noktaladı:

“Altyapı bizim can damarımız. Onlara forma şansı verip sorumluluk yüklediğimizde ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını gördük. Bu anlayışı sürdüreceğiz. Böylece sadece bugünü değil, kulübün geleceğini de inşa etmiş olacağız.”