Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Açık Su Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda kulaç atacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Seine Nehri'nde yapılacak organizasyonda Ulaç, 4 Ağustos'ta 10 kilometre, 5 Ağustos'ta 5 kilometre ve 7 Ağustos'ta 3 kilometre yarışlarında ülkemizi temsil edecek. Milli sporcu, teknik ekibin görev vermesi halinde ise 8 Ağustos'ta düzenlenecek 4x1500 metre bayrak yarışında da milli takım kadrosunda yer alacak.

Şampiyonada Doğukan Ulaç'ı son yılların en güçlü açık su yüzücüleri bekliyor. Organizasyonda 2024 Paris Olimpiyatları 10 kilometre açık su yüzme şampiyonu Macar Kristof Rasovszky, olimpiyat ikincisi Alman Oliver Klemet ve olimpiyat üçüncüsü Macar David Betlehem de mücadele edecek. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 10 kilometre açık su yüzme şampiyonu Alman Florian Wellbrock da Avrupa Şampiyonası'nda kulaç atacak.

10 kilometre ve 5 kilometre yarışları Fransa saatiyle 10.00'da, 3 kilometre yarışı ise 11.00'de başlayacak. Organizasyon, Eurovision Sport platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.