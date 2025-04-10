Ahmet OGAN

Estonya’da gerçekleştirilen Avrupa Bilardo şampiyonasında katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli takımı kafilesi şampiyonanın tamamlanmasının ardından adaya dönerek Ercan havalimanında coşku ile karşılandı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon (BFNC) başkanı Levent Erboy’ın kafileye daha sonra dahil olurken, kafilede takım kaptanı Hüseyin Borankan’ın kafile başkanlığındaki milli takım Büyük Erkekler kategorisinde Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü, Mücahit Çelikağ, Hasan Aligüllü, Bayanlarda Alara Ghaffari, U23 kategorisinde ve Büyükler kategorisinde ise Efe Özkutaylı’dan oluşan kafilemiz ülkemize döndü.

AVRUPA ŞAMPİYON ALARA GHAFFARİ’YE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Avrupa Bilardo şampiyonasında 10 top disiplini kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Alara Ghaffari’ye Ercan havalimanındaki karşılamada yoğun ilgi gösterilirken pankart açıldı. Ercan havalimanı çıkışında Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri yetkilileri, Alara Ghaffari’nin Avrupa şampiyonu olduğu kupa ve resmin yer aldığı “Şampiyon Alara Ghaffari hoş geldin” pankartı açarken, çiçek taktim edildi.

KAFİLE COŞKU İLE KARŞILANDI

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen ve 11 gün süren Avrupa Bilardo şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) milli takım kafilemiz Ercan hava limanında coşku ile karşılandı. Kadınlar kategorisinde 10 top disiplininde Avrupa şampiyonu olan Alara Ghaffari ve kafilemizi Ercan hava limanında Spor Dairesi yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu yönetim kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri yetkilileri, Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) ve Alara Ghaffari’nin ailesi tarafından karşıladı.