Pınarbaşı’nda meydana gelen ve Rifat Gezici’nin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan İbrahim Tımbıl’ın davası 9 Nisan tarihine ertelendi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Rıfat Gezici davası sonrası mahkeme çıkışında arbede yaşandı. Oğlu Rıfat Gezici’nin ölümünün ardından büyük acı yaşayan anne, zanlı Tımbıl’a yönelerek saldırmak istedi.

Anne Gezici’nin bu tepkisi, mahkeme önünde kısa süreli bir arbede yaşanmasına neden oldu.

Olayın büyümesini önlemek için polis ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

17 Mayıs 2025 tarihinde Pınarbaşı’nda meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Rıfat Gezici hayatını kaybetmişti.

İbrahim Tımbıl yönetimindeki araç, evine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Rifat Gezici’nin yönetimindeki motosikletle çarpışmış ve Gezici, yaşamını yitirmişti.