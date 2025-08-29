Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ın başında 29 resmi maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.72 puan ortalaması tutturdu.