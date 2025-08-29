Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi’ne gönderilen şikayet mektubunda, Rum Yönetimi'nin, AİHM yargıçlığı için önerdiği 3 isimle ilgili yazıyla birlikte gönderdiği bilgi notunda yanlışlıklar, önemli eksiklikler ve yanıltıcı iddialar bulunduğu, özlü ihmaller ve yanıltıcı iddialar bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Rum Yönetimi'nin 4 Temmuz 2025 tarihli iletişim yazısında, yönergelerin ihlal edildiği hatalı beyanlar yer aldığı da kaydedildi.

Habere göre, “İvedi” işareti taşıyan 16 sayfalık şikayet mektubunda, bir yargıcın mülakat sürecine gönüllü olarak katılmadığı şeklinde yanlış yorum yapıldığı ve süreçten dışlandığının saklandığı, sürecin doğru olmadığı halde şeffaf ve Avrupa Konseyi kurallarına uygun gösterildiği, Seçim Danışma Kurulu’na 2023’te atananı üyeler aracılığıyla Kurul’un bir noktaya kadar bakanlar ve siyasilerin kontrolünde olmasına rağmen bağımsız olduğunun beyan edildiği vb şikayetler yer alıyor.