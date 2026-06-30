Süper Lig ekibi Cihangir, takım kaptanlığı görevini de üstlenmiş Sercan Demirman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2022-2023 sezonundan itibaren formamızı terleten ve geçtiğimiz sezon takım kaptanlığımızı yapan futbolcumuz Sercan Demirman ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emekler ve sahada sergilediği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

SERCAN’DAN, CİHANGİR’E VEDA MESAJI

Bugün itibarıyla, 4 yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım ve son sezonunda kaptanlığını yapma onurunu yaşadığım Cihangir Spor Kulübü ile yollarımız ayrılmıştır.

Bu kulübe adım attığım ilk günden itibaren, sahada her zaman elimden gelenin en iyisini vermek için mücadele ettim. Birlikte, kulüp tarihine geçen birçok başarıya imza attık. Bu başarıların bir parçası olmak her zaman büyük bir onur olarak kalacaktır.

Bu süreç boyunca bana maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Hüseyin Karavezirler'e, birlikte çalıştığım tüm yönetim kuruluna, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her koşulda yanımızda olan büyük Cihangir taraftarına gönülden teşekkür ederim.

Futbolda bazen yollar ayrılır ama yaşanan dostluklar, verilen emekler ve birlikte yazılan hikayeler her zaman kalır.

Cihangir Spor Kulübü'ne bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.”