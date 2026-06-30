Göçmenköy’de yarın yapılacak genel kurulda başkanlık görevini üstlenecek olan Arslan Bıçaklı takımın teknik direktörünü belirledi.

Arslan Bıçaklı istikrarı tercih ederek geçtiğimiz sezon zor dönemde kulübe antrenör olan ve takımın sezonu başarılı şekilde tamamlamasına büyük katkı koyan teknik direktör Ahmet Sakallı’yla yola devam kararı aldı.

Ahmet Sakallı, başkan adayı Arslan Bıçaklı ve yönetici Hayati Öztunç ile yeni sezon için el sıkıştı. Ahmet Sakallı, birlikte çalışacağı teknik ekibini ilerleyen günlerde belirleyecek.