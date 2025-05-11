Stat: Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu

Barcelona: Szczesny, Cubarsi, Inigo, Ferrar, Pedri, Raphinha, Yamal, Olmo, De Jong, Eric, Martin

Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius J

LaLiga'nın 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid karşılaştı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan El Clasico'nun 14. dakikasında Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Barça, 19'da Eric Garcia, 32'de Yamal, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi. Mbappe 70'te farkı 1'e indirdi.

Barcelona puanını 82 yaptı ve farkı 7'ye çıkardı. Real Madrid ise 75 puanda kaldı.

Barcelona 4 gün sonra karşılaşacağı Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.