Polis, Deborah Ajoke Adegoke ve Vine Osujibens'in 9 Mayıs 2025 tarihinde Girne'de meydana gelen Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC'de İkamet Etmek" suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Karaoğlanoğlu da bir apartman dairesindeki ikametgâh içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis ekibi tarafından yapılan arama esnasında tespit edilen Deborah Ajoke Adegoke' nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren, Vine Osujıbens'in ise 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların ikamet izinsiz bulunduğu sürede herhangi bir suça methaldar olup olmadıklarının araştırılması yine yargıdan kaçmalarının da kuvvetle muhtemel olmasından dolayı 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.