Güreşseverler Derneği, 20.Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü’nü düzenlenen törenle Reşat Tekin’e verdi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Ödül Töreni, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, Rifat Şener’i rahmetle anan Bayraktar, Güreşseverler Derneği tarafından ödüle layık görülen Reşat Tekin’i kutladı.

Ardından, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı merhum Rifat Şener’in ve ödüle layık görülen Reşat Tekin’in özgeçmişleri okundu.

Reşat Tekin’e ödülünü, Güreşseverler Derneği Başkanı Doç. Dr.Hale Alibaba Erden verdi. Erden, Reşat Tekin’i kutlayarak güreşe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.