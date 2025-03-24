Girne’de meydana gelen ve iki aracın yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı. Yaralıların biri Girne’de, diğerleri ise Lefkoşa’da hastanede gözetim altına alındı.

Dün saat 11.40 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde, 26 yaşındaki İrem Güngör, yönetimindeki RN 019 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 44 yaşındaki Naci Akdeniz yönetimindeki VL 224 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan VL 224 plakalı araç sürücüsü Naci Akdeniz, kaldırıldığı Dr.Suat Günsel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alınırken aynı araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Dilek Kuzhan, RN 019 plakalı araç sürücüsü İrem Güngör ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Bekir Kaya ve 23 yaşındaki Veysel Tan, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde gözetim altına alındı.