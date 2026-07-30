Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Birleşmiş Milletler'in eski kararlarının miadını doldurduğunu, adadaki durum ve BM kararları değişmediği sürece yeni bir müzakere sürecinden sonuç alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Sözcü TV canlı yayınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretini ve diplomatik temaslarını değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararının Rum tarafını adanın tek meşru hakimi olarak görmeye devam ettiğini belirten Denktaş, Rum yönetiminin bu durum nedeniyle bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını ve yürütülen diplomasi girişimlerinin bu nedenle bir noktaya varamayacağını ifade etti.

-"Çözümün yolu iki eşit halkın tanınmasından geçer"

BM’nin miadını doldurmuş eski kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Denktaş, Kıbrıs’ta ve bölgede istikrarın sağlanabilmesi için adadaki iki eşit halkın varlığının kabul edilmesinin şart olduğunu söyledi. Yıllardır tartışılan federasyon modelinin sonuç vermediğini söyleyen Serdar Denktaş, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ciddiye alınması için Türkiye ile birlikte uluslararası alanda etkin bir temsil yürütülmesi gerektiğini belirtti.

-"Rum tarafının NATO söylemi Kıbrıs'ı Rum adasına çevirme planıdır"

Son dönemde Rum tarafının Kıbrıs’ın NATO’ya dahil olması yönündeki söylemlerine dikkat çeken Denktaş, bu yaklaşımın Türk askerinin adadan çekilmesi ve garantörlük haklarının NATO gücüne devredilmesi hedefini taşıdığını belirtti. Türkiye kamuoyunu bu konuda dikkatli olmaya çağıran Genel Başkan, söz konusu hamlenin Kıbrıs’ı fiilen bir "Rum adasına" dönüştürme riski taşıdığını kaydetti.

Görüşmelerde sunulan yeni söylemlere de değinen Denktaş, Türkiye'nin geçmişten farklı olarak bu kez “Yunan cuntasının darbe girişimi gerekçesiyle adayı işgal ettiği” yönünde bir tezle karşı karşıya bırakılmak istendiğini söyledi.

-“Bir plan devreye sokulacak”

Bölgede yaşanan gelişmelere istinaden bir planın zaten yapılmış olduğunu düşündüğünü belirten Denktaş, “aranızda anlaşın” söyleminin de bunu desteklediğini söyledi. “Eğer Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan bir uzlaşma çıkmazsa, referanduma gidilmeksizin bir çözüm planı dayatılacak.” diye konuşan Denktaş, dayatılan hiçbir çözümün de yaşayamayacağının altını çizdi.

-"Türkiye, KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi yaklaşmalı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk siyasetinin KKTC’ye yaklaşımına da değinen Denktaş; Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk devletlerine gösterilen bağımsız devlet statüsü algısının KKTC için de eksiksiz uygulanması gerektiğini belirtti.

KKTC'nin zorlu bir bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulduğunu hatırlatan Denktaş, Türkiye ile ilişkilerin bu diplomatik ciddiyet çerçevesinde yürütülmesi halinde BM ve Avrupa Birliği’nin de geçmişteki hatalarını düzeltmek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

Denktaş, “KKTC diğer Türk devletlerine kıyasla Türkiye ile çok daha yakın ilişkilere ve tarihi, kültürel bağlara sahiptir. Bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulmuş bir Türk devletidir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a da Devlet Kuran Son Türk denmesinin nedeni budur. Bütün bunları hatırlayarak ilişkileri yeniden sağlıklı bir çizgiye getirirsek öyle düşünüyorum ki BM'de AB de hatalarını giderecektir. Bütün iş bizde bitiyor” dedi.