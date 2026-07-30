Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirilen sivil toplum buluşması kapsamında, Kıbrıslı Türk gençlik örgütleri tarafından ortak hazırlanan mektup, Guterres'e takdim edildi.

Kıbrıslı Türk gençlik örgütlerinin yaptığı açıklamaya göre, mektup Guterres'e, toplantıya Kıbrıslı Türk gençlik sivil toplumunu temsilen katılan Hüseyin Aran tarafından verildi.

Açıklamaya göre; Amerika Kıbrıslı Türk Öğrenciler Birliği, Bağımsız Gençlik Derneği, Bağımsız Gençlik Derneği Avrupa, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü, Dijital Kültür Derneği, Gazimağusa Gençlik Meclisi Platformu, Genç GİKAD, Gençlik Merkezleri Birliği, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Liberal Demokrasi Hareketi, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği, Söz Gençte Organizasyon Komitesi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Toplumlararası Gençlik Diplomasi Konferansı (ICYDC), Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Gençlik Örgütü, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları ve United Youth of Cyprus (UYC) tarafından ortak imzalanan mektupta, Kıbrıslı Türk gençlerin talep ve beklentileri dile getirildi.

Mektupta, Kıbrıslı Türk gençlerin karşılaştığı kısıtlamaların ve bunların eğitimden spora, kültürden uluslararası temsile kadar birçok alanda yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik güven artırıcı adımların önemine dikkat çekildi. Bununla birlikte mektupta, karma evliliklerden doğan birçok Kıbrıslı Türk gencin, Avrupa Birliği vatandaşlığından mahrum bırakılması hususu da gündeme getirildi.

Ortak mektupta ayrıca, gençlerin barışçıl diyaloğa ve kapsamlı, adil bir çözüme olan bağlılığını sürdürdüğü vurgulanırken, Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası toplumla daha güçlü bağlar kurabilmesini sağlayacak somut adımların, çözüm öncesinde güven ortamını güçlendireceği ve sürdürülebilir, kapsamlı bir çözüme katkı sunacağı ifade edildi.