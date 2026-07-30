Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait buğday silosunun çökmesi sonucu sendika üyesi Lokman Hacıhasanoğlu’nun yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ancak bu acı olay bir iş kazası değil, göz göre göre gelen ihmalin sonucudur.” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır bakım ve onarım ihtiyacı bilinen, defalarca yazılı olarak uyarıları yapılan, teknik raporlarla risk taşıdığı ortaya konulan siloların gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılmamasının, bir emekçinin canına mal olduğunu kaydetti.

“Sendikamız üyeleri, ilgili kurum yöneticilerini defalarca uyarmış, bakım ve onarım taleplerini resmi yazılarla iletmiştir. Fiyat teklifleri alınmış, ancak maliyet gerekçe gösterilerek çalışmalar sürekli ertelenmiştir.” diyen Serdaroğlu, en son 2025 yılı temmuz ayında yapılan yazılı uyarıya rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, bir yıl sonra ise korkulanın gerçekleştiğini ifade etti.

Serdaroğlu, “Hiçbir maliyet, hiçbir bütçe hesabı, hiçbir bürokratik gerekçe bir insanın hayatından daha değerli değildir. Bugün Lokman kardeşimiz aramızda değilse bunun nedeni kader değildir. Bunun nedeni, yıllardır görmezden gelinen ihmaller zinciridir.” dedi.

-“Bu olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz”

“Bu ihmalin hesabını kim verecek? Yine bir emekçi mi günah keçisi ilan edilecek? Yoksa gerçek sorumlular ortaya çıkacak mı?” sorularını soran Serdaroğlu, bu olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Serdaroğlu, tüm hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceklerini, hazırlanacak teknik raporları yakından izleyeceklerini ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası’nın hazırlayacağı teknik raporun bağımsız ve bilimsel gerçekleri ortaya koyacağına inanç belirten Serdaroğlu, kamuoyunun da bu raporun sonucunu beklediğini ifade etti.

“Yaşanan bu facianın ardından hükümetin sessizliği de kabul edilemez. Ortada açık ihmaller varken hiçbir siyasi sorumluluğun üstlenilmemesi vicdanları yaralamaktadır.” diyen Ahmet Serdaroğlu, başta Tarım Bakanı olmak üzere Toprak Ürünleri Kurumu yönetiminin kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini savundu.

“Eğer gerekli bakım yapılmadıysa neden yapılmadı? Kaynak ayrılmadıysa bunun sorumlusu kimdir? Risk biliniyorsa, çalışanlar neden o ortamda çalıştırılmaya devam edildi?” sorularını da soran Serdaroğlu, bu soruların cevabı verilmeden yapılacak her açıklamanın eksik kalacağını belirtti.

“Lokman kardeşimizi ihmaller öldürdü. Bu olay unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Kamu-İş olarak üyemizin hakkını sonuna kadar savunacak, sorumlular hesap verene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diyen Serdaroğlu, “sorumluların görevlerini yapmalarını; yapamıyorlarsa koltukları bırakmalarını” istedi.