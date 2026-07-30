Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözülememesi halinde bölgedeki çatışmaların adayı da içine çekebileceği yönündeki uyarısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

BKP MYK’dan yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından, “Çözümün yol haritası ortaya çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Tarafların 5+1 formatındaki uluslararası konferansın düzenlenmesini prensipte kabul etmesinin ziyaretten çıkan en önemli sonuç olduğu görüşü dile getirilen açıklamada, Guterres’in BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hareket edeceğini ve bugüne kadar sağlanan ilerlemelerin kayıt altına alınacağını açıklamasının da önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin çözüm çabalarına etkin şekilde katılmasının önemli olduğu ve Türkiye-AB ilişkilerinin süreçte belirleyici olacağı görüşü dile getirildi.