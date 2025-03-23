İsmet KARAOSMAN

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta sezonun son haftasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadında, Baf Ülkü Yurdu ile Denizli takımları şampiyonluk maçına çıktılar.

Hatırlanacağı üzere 2016 yılı Mayıs ayında Lefkoşa’da oynanan K-Pet Birinci Lig’de Play-Off final maçında Baf Ülkü Yurdu, Denizli’yi 2 – 1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselmişti.

Baf Ülkü Yurdu dolu tribünler önünde Denizli’yi yine mağlup ederken, maçı 4 – 0 kazanarak BTM Birinci Lig Beyaz Grup şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği BTM Birinci Ligde şampiyon olan Baf Ülkü Yurdu yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek.