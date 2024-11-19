İskele -Geçitkale ana yolunda bu sabah 10.00 sıralarında, bir petrol istasyonu içinde meydana gelen trafik kazasında bir araç devrildi; kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Muhammad Abdel Fattah (E-26), yönetimindeki VJ 693 plakalı araçla İskele istikametinden gelip, gidişine göre yolun sağında bulunan Kanizi Petrol İstasyonu^'na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada petrol istasyonunda hareket halinde bulunan Seyithan Arslan (E-19) yönetimindeki NZ 231 plakalı araca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.