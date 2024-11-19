Fileleftheros gazetesi “Fransa’yla Yeni Stratejik Anlaşma- İki Ülkenin İlişkisinin Düzeyi Yükseltiliyor- Hristodulidis ile Makron Arasında Temaslar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransız senatörlerle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransız Senatosu Avrupa Konuları Komitesinden heyetle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Fransız Senatosu üyelerini 2016 yılından bu yana iki ülke arasında bulunan stratejik anlaşmanın düzeyinin yükseltilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la iletişim halinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Andoniyu hedeflenen şeyin iki başkan düzeyinde yeni bir anlaşma imzalanması olduğunu ifade etti.

Gazete 2016 yılında iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde, iki ülkenin güvenlik, savunma, ekonomi, eğitim ve kültür alanındaki diyaloğunun güçlendirilmesi için Fransız-Güney Kıbrıs stratejik gündeminin imzalandığını anımsattı.

Andoniyu buna paralel olarak açıklamasında Hristodulidis’in Fransız senatörleri Kıbrıs sorunu, AB’yle ilgili konular, Kıbrıs’ın geniş bölgesindeki durum, göç konusu, iklim değişikliği ve Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Avrupa’nın ertesi günü konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Andoniyu açıklamasında Hristodulidis’in BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi olan tek AB devleti olarak Fransa’ya Kıbrıs sorunuyla ilgili yardımı ve ezeli çabalarından ötürü teşekkür ettiğini aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihi bağları ve Güney Kıbrıs’ın Fransa’dan savunma ekipmanı tedarik etmesini vurguladığını da aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis Fransız senatörleri ileri sürülen Türk işgalinin 50’nci yıl dönümü ve Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesinin 20’nci yıl dönümü konusunda da bilgilendirdi.

-Dimitriyu da Fransız senatörlerle görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun da dün Fransız senatosu heyetiyle görüştüğünü yazan gazete, Dimitriyu’nun görüşmenin başında yaptığı açıklamada Fransa’nın Güney Kıbrıs için dost bir ülke olduğunu aynı zamanda korunması gereken ilkeler, değerler ve demokrasi konusunda önemli bir müttefik teşkil ettiğini savunduğunu iletti.

Fransa’ya önemli problemlerle ilgili fikir alışverişi ve güncel olaylarda oynadığı öncü rolden ötürü teşekkür eden Dimitriyu, senatörlerin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte iki parlamento arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair iyi bir fırsat ortaya çıkacağını ifade etti.

Birçok düzeyde aralarındaki iş birliğini güçlendirmeyi başardıklarını da ifade eden Dimitriyu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise bunun Avrupa’nın kalbinde herkesi meşgul etmesi gereken uluslararası hukuka karşı bir meydan okuma, bir iddia olduğunu ileri sürdü.

Dimitriyu bunca yıldır Kıbrıs sorununun üzerinde mutabakata varılmış siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi çabalarına desteğinden ötürü Fransa’ya teşekkür de etti.

Fransız Senatosu Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Jean-Francois Rapin ise açıklamasında göç konularının Avrupa gündemindeki artan önemin de değindi.