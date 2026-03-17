

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı (ayak ve ağız hastalığı) vakaları genişlemeye devam ediyor. Larnaka’daki koruma bölgesi dışında, Lefkoşa’ya bağlı Dhali ve Yeri bölgelerinde iki yeni vaka tespit edildi.

Veterinerlik Hizmetleri, Yeri’de 3 kilometre, Dhali’de ise 10 kilometrelik yeni koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğunu duyurdu. Yeri’deki vakanın 70 başlık bir sığır çiftliğinde, Dhali’deki vakanın ise yaklaşık 1.700 hayvan bulunan koyun ve keçi çiftliğinde görüldüğü belirtildi.

Yetkililer, bulaşmanın komşu çiftlikler arasındaki hayvan hareketlerinden kaynaklandığını ifade etti. Şu ana kadar 16 enfekte birimdeki tüm hayvanların itlaf edildiği, ada genelinde sığırların yüzde 76’sından fazlası ile koyun ve keçilerin yüzde 42’sinin aşılandığı açıklandı. Domuzlar için sipariş edilen aşının ise Nisan başında ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Oroklini’de de ek bir vakanın doğrulanmasıyla birlikte Güney Kıbrıs genelinde enfekte hayvancılık birimi sayısı 41’e yükseldi. Yeni vakaların, süt üretiminin yoğun olduğu İdalyon bölgesine yakın alanlarda görülmesi, süt üretimi ve hellim arzı açısından endişe yarattı.

Avrupa Komisyonu’nun kararıyla, canlı hayvan ve taze hayvansal ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamaların en az Mayıs ayına kadar süreceği bildirildi. Ancak hellim gibi ısıl işlemden geçen ürünlerin üretimi ve ihracatının devam edebileceği belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 15 bin hayvanın itlaf edildiği, 15 bin hayvanın daha itlaf edilmesinin beklendiği açıklandı. Hükümetin, hayvanları itlaf edilen üreticilere yönelik 50 bin Euro’luk avans tazminat ödemelerine başlayacağı bildirildi.

Tarım Bakanlığı, hedeflerinin Mart ayı sonuna kadar ada genelinde aşılama çalışmalarını tamamlamak olduğunu duyurdu. Ayrıca Slovakya’dan gelen uzman veterinerlerin de sürece destek verdiği belirtildi.

Yetkililer, virüsün yayılmasının önlenmesi için sıkı biyogüvenlik önlemlerinin uygulandığını, kontrol noktaları ve dezenfeksiyon uygulamalarının artırıldığını açıkladı. Şap hastalığının insanlara bulaşmadığı vurgulanırken, salgının kontrol altına alınabilmesi için üreticilerin iş birliği yapmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Veterinerlik Hizmetleri Sözcüsü Sotiria Georgiades, kurallara uyulmaması halinde daha sert önlemlerin devreye girebileceğini belirterek, “Gerekirse yetkilerimizi kullanırız. Amacımız hayvancılığı korumak, ancak herkesin iş birliği yapması şart” dedi.