Yazılı açıklama yapan Bengihan, hükümetin özellikle ziyaretçi sayısı ve gelir düzeyi yüksek sekiz müze ve ören yerini özelleştirmek için zemin hazırladığını iddia etti.

Müze ve ören yerlerinin gelirlerinin düşük gösterilmek istendiğini savunan Bengihan, yüksek enflasyona rağmen giriş ücretlerinin artırılmadığını ve dörtlü hükümet döneminde kurulan turnike sisteminin bugüne kadar devreye alınmadığını ileri sürdü.

Bengihan açıklamasını sonunda, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin giderayak halkın malı olan müze ve ören yerlerimizi peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.