Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından, dün, Z.P’nin evinde arama yapıldı.

Aramalarda; arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 4 adet değirmen taşı, 3 adet sütun taşı, 4 adet mermer top, 1 adet mermer sütun, 1 adet siyah değirmen ağzı, 1 adet taş suluk, 2 adet su oluğu, 1 adet delikli değirmen taşı, 1 adet sütun başlığı, 4 adet delikli ağırlık taşı, 1 adet değirmen taşı, 1 adet taş kuyu bileziği bulundu.

Söz konusu şahsın ayrıca, av mevsiminin sona erdiği tarihten itibaren 90 gün geçmesine rağmen tüketilmemiş olan donmuş şekilde toplam 22 adet Cikla kuşu, 1 adet Turaç kuşu ve 1 adet ova tavşanını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu da tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Tır dorsesinde 7 bin 600 kilogram kaçak domates tespit edildi

Gazimağusa’da, Gümrük ve Rüsumat Dairesine bağlı ekipler tarafından, yurt dışından A.U’nun (E-41) adına ithal edilen bir tır dorsesinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş saklanmış şekilde toplam 7 bin 600 kilogram domates tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Sahtekarlıkla 14 bin ABD dolarını temin etti

Girne’de, Mayıs-Haziran 2025 ayları arasında, H.T’nin (E-55) dolandırmak kastıyla, yurt dışında yaşayan toplam 11 kişiye KKTC’de iş bulup çalışma izni çıkaracağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulundu ve konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 14 bin ABD doları nakit para temin etti. H.T., merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunuyor.

- Kapatma saatine uymayan bir işletmeciye yasal işlem

Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimde, bir barın işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Kumyalı’da, 266 miligram alkollü olan F.S.(E-36), kamuya açık bir yerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs, suçüstü tutuklandı.

- Kayıp şahıs bulundu

Küçük Kaymaklı’da yaşayan ve 13 Ekim’den beridir kayıp olduğu bildirilen 22 yaşındaki Özlen Nur Bolat (K) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.