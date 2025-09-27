ADA TV’de Aslıhan Ünver’in “İşin Aslı” programına konuk olan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘başörtüsü tüzüğü’ olarak anılan ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının başörtüsü takmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü’ndeki değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine ilk kez konuştu.

Mahkemenin, söz konusu tüzüğün “laiklik karşıtı olmadığını teyit ettiğini” iddia eden Çavuşoğlu, tüzük değişikliğinin iptal edilme nedeninin ‘usul’ olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), mahkeme kararının açıklanmasının ardından yaptığı “öğretmenlerden özür dile” çağrısına ilişkin Çavuşoğlu, “Ben öğretmenden değil, sendikanın benden özür dilemesi gerek” dedi.

Çavuşoğlu, sendikanın bu süreçte bakanlığa “saldırdığını” öne sürerek, öğretmenleri, “yalan – yanlış konuşmakla” suçladı, kendisinden özür dilenmesi yönünde çağrısını yineledi.

“Tüzük iptal oldu kazandık gibi laflar yerine sağduyulu şekilde görüşmek için, sağlıklı hareket ederek bir masaya oturulması gerektiğini düşünüyorum. Yanlış konuşan, yalan konuşanların özür dilemesini ivedi olarak bekliyorum.” Mahkemenin, tüzük değişikliğine ilişkin kararını 10 gün içerisinde metne dökeceğini, bu kapsamda hukukçulardan görüş alarak hükümetin yeni planını belirleyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, yaptıkları tüzük değişikliğinin bir “açılım” olduğunu öne sürdü. Mahkemenin, tüzük değişikliğinin içeriğini laikliğe, din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim ve öğrenim haklarına aykırı bulmadığını ifade eden Çavuşoğlu, düzenlemenin meclis yoluyla yasa aracılığıyla yapılması gerektiğine hükmettiğine dikkat çekti. Hükümet olarak “Yetki aşımı yaptıklarını” kabul eden Çavuşoğlu, “Yaptığımız düzenleme içerik olarak doğru ama yasama ile yapmamız gerek” şeklinde konuştu.