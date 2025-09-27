Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerin ikisinde limit üstü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. İthal sultani üzüm ve çeri domateste limit üstü bitki koruma, yerli domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 72 numunenin 70’i temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Selgün Tic. ait sultani üzüm ve SVS Tic. Ltd. Şti. ait çeri domates firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 11 numunenin 10’u temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Hisarköy’de sakin Alim Duman’a ait domates imha edildi.