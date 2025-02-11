Başbakan Ünal Üstel dün Meclis’te söz alarak, trafik ve Kıbrıs konusuna değindi.

Kurulan kısa süreli hükümetler nedeniyle ülkedeki sorunların dağ gibi büyüdüğünü kaydeden Üstel, bu sorunları çözmek için sıraya koyduklarını söyledi. Önceliği yollara verdiklerini belirten Üstel, yol projelerini saydı.

Yerel idarelerle istişare ederek yolları tamamlamak için çalıştıklarını belirten Üstel, yol aydınlatmaları için Belediyeler Birliği ile de istişare ederek sorunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi, erken zamanda sorunun ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Ülkede ışıksız yol kalmayacağını vurgulayan Üstel, yeni projelere ışıklandırılmasını da kattıklarını söyledi.

Poliste yeterli personel ve kaynak olmadığına değinen Üstel, kendilerinin iki buçuk yılda polise toplam 800 istihdam verdiklerini kaydetti. Polisin araç gerecinin de yıpranmış ve yetersiz olduğunu belirten Üstel, polise sabit radarların yüzde ellisini verdiklerini söyledi.

Nüfus ve araç sayısının arttığını ve bunları planlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Üstel, ilgili yasal düzenlemeleri Meclis’e gönderdiklerini kaydetti.