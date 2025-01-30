Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı'nın Türkiye milli takımı ile yer aldığı, Tennis Europe tarafından düzenlenen, toplam 31 ülke milli takımının katıldığı Winter Cup başladı.
Bekir'li Türkiye milli takımımız, D grubunda, Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Çekya, Estonya, Litvanya ile mücadele ediyor.
Bekir’li Türkiye dün ilk maçını Gürcistan ile oynarken, Bekir tekler maçını 3 – 1 kazanırken, Türkiye, Gürcistan 'a karşı 3-0 kazandı.
Türkiye'nin gruptan çıkması halinde, final karşılaşmaları 13-15 şubat tarihlerinde Almanya'da oynanacak.