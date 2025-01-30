Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen yeni aday hakem kursu, 28 Ocak 2025 Salı günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda başladı.

Futbola hakem olarak katkı sağlamak isteyen adaylar, kurs kapsamında teorik ve pratik eğitimler alacak. MHK yetkilileri, hakemlik mesleğine adım atan yeni adayların en iyi şekilde yetiştirilmesi için yoğun bir program hazırladı.

Hakemlik kariyerine başlamak isteyen gençler için büyük bir fırsat olan bu kurs, futbolun geleceği açısından da büyük önem taşıyor.