Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Kıbrıslı Rum Christos Saveriades‘e, kuzeydeki mülkünün kullanım hakkını kaybetmesi nedeniyle 9 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Saveriades’in mirasçılarını temsil eden avukat Achilleas Demetriades, 19 Kasım 2024’te “dostane bir anlaşmaya” varıldığını ve kararın bir ay önce yürürlüğe girdiğini açıkladı

Cyprus Mail’in haberine göre TMK, Kıbrıslı Rum Christos Saveriades’e kuzeydeki mülkünün kullanım hakkını kaybetmesi ve mülküne yapılan hasarlardan ötürü 9 milyon euro tazminat verdi.

Saveriades’in avukatlığını yapan Demetriades, 10-12 Haziran tarihleri ​​arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye karşı açtığı dördüncü eyaletlerarası temyiz davasının ve Xenides-Arestis davalarının uygulanmasını görüşmek üzere Avrupa Konseyi bakanlar komitesine gönderdiği bir notta bu göndermeyi yaptı.

Haberde, Saveriades’in Mağusa’da bulunan mülkü, dört yatak odalı bir daire ve bir yüksek öğrenim merkezi içerdiği ifade edilirken, yüksek öğrenim merkezi adı altında geçen mülkün bugün Doğu Akdeniz Üniversite’nin inşa edildiği arazi olduğunu belirtiliyor.

Öte yandan, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hazırlanan 17 Nisan tarihli notta TMK’nın etkinliği eleştirildi. Notta, başvuruların yalnızca dörtte birinin sonuçlandırıldığı ve bazı davaların 10 yılı aşkın süredir beklemede olduğu savunuldu.

TMK’YA YAPILAN 8.135 BAŞVURUNUN SADECE 2.027’Sİ SONUÇLANDIRILDI

Cyprus Mail haberinde, Kıbrıs Genç TV’ye özel açıklamalarda bulunan TMK Başkanı Novber Ferit Veçhi’nin değerlendirmelerine de yer verdi. Veçhi, komisyona toplam 8.135 başvuru yapıldığını, bunlardan 2.027’sinin sonuçlandırıldığını ve bugüne kadar 531 milyon 143 bin 351 Sterlin tutarında tazminat ödendiğini açıkladı.

Veçhi ayrıca, TMK’nın beş davada iade, iki davada mübadele ve tazminat, sekiz davada ise hem iade hem tazminat kararı verdiğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), TMK’yı 1974’teki Türk müdahalesinden kaynaklanan mülkiyet uyuşmazlıklarında etkili bir iç hukuk yolu olarak tanımaktadır.