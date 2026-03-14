KTFF, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün oynanması gereken BTM Ligi maçlarını Salı gününe erteledi.. Ayrıca A2 Ligleri'nde ve U15 Ligi'nde bugün oynanması gereken aşağıda yazılı karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Gönyeli SK - Alsancak Yeşilova SK (A2)

Atoll Kozanköy KSK - DND L. Gençler Birliği SK (A2)

M. Hacıali Yılmazköy SK - Aslanköy GSD (A2)

Yalova SK - Değirmenlik Sk(A2)

Çetinkaya TSK - Balıkesir SK (U15)

AKSA A2 Süper Lig'de yarın (15.03.2026) oynanacak olan Küçük Kaymaklı TSK - Mağusa Türk Gücü karşılaşmasının oynanacağı stat Lefkoşa Ortaköy İrsen Küçük Stadı olarak değişti.