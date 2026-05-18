Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Kıbrıs Kupası finalinin ardından düzenlenen seremoniye katılmayan Cihangir’i ve Teknik Direktör Ali Oraloğlu’nu Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yapılan açıklamada 15 Mayıs’ta oynanan Kıbrıs Kupası finalinin bitişinde organize edilen kupa seremonisine katılmamasından dolayı Cihangir, “KTFF Talimatlarına Aykırı Hareketler” başlıklı Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi uyarınca, Cihangir Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ise “Sportmenliğe Aykırı Hareketler ve Spor Ahlakına/Etiğine Aykırı Davranışlar” başlıklı 35. Madde uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edildi.