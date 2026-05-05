Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain, kozlarını Almanya'da paylaşacak.

Paris'te oynanan ilk maçta, futbolseverler gole doydu. Karşılaşmadan 5-4 üstün ayrılan Paris Saint-Germain'in, final yolunda avantajı eline geçirdi. Her türlü galibiyet ve beraberlik, Luis Enrique'nin ekibinin yoluna devam etmesi için yeterli olacak.

Bayern Münih'in tek farklı üstünlüğünde, karşılaşma uzatmaya gidecek. Alman ekibinin, adını final yazdırması için iki veya daha farklı sahadan galip ayrılması gerekecek.

Paris Saint-Germain, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanına sahip. Fransız ekibi, unvanını koruma adına Budapeşte'deki finalde boy göstermeyi amaçlıyor.

Bayern Münih ise 2019-2020 sezonundan sonra yeniden Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor. Alman ekibi, o sezon finalde Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

İki takım bu sezon lig aşamasında da Paris'te karşılaşmış, mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazanmıştı.

Allianz Arena'da oynanacak maçta, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.