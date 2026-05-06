Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk finalisti Londra'da belli oldu.

İspanya'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında Arsenal, Saka ile öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmadı.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Arsenal en son 2005 - 2006 sezonun finale yükselmiş ve Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.

Eşleşmede rakibine 2-1 üstünlük kuran Arsenal adını finale yazdırdı. Topçular'ın rakibi, Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü Puskas Arena'da oynanacak.