Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçında son şampiyon Paris Saint Germain, Bayern Münih'i konuk etti.

Tam anlamıyla gol düellosuna dönüşen maçta PSG 5-4 kazandı. Maçın ilk yarısında 5, ikinci yarısında 4 gol oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÖYLESİ YOK

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk kez bir maç 9 gole birden sahne oldu. Sadece turnuvanın eski adıyla oynandığı 1959/1960 sezonunda Frankfurt - Rangers maçı 6-3 sona ermişti.

Mücadelenin rövanşı Almanya'da 6 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak.